РИАМО - 4 авг. На крупном питающем центре Подмосковья – подстанции 220 кВ «Дмитров» – закончен первый этап реконструкции, в его рамках установлено новое коммутационное оборудование, что поможет повысить надежность энергоснабжения Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В рамках первого этапа на открытом распределительном устройстве 110 кВ произведена реконструкция шести ячеек. Установлены шесть комплектов современных элегазовых выключателей, 18 разъединителей, 18 трансформаторов тока и шесть трансформаторов напряжения, повышающих точность замера переданной электроэнергии», – уточняется в сообщении.

Новое оборудование не нужно постоянно обслуживать, срок службы у оборудования длительный. Специалисты также поставили новые ограничители перенапряжения, чтобы защитить сеть от грозовых разрядов и перепадов напряжения.

Впоследствии планируется модернизировать оставшиеся две ячейки распределительного устройства. Закончить работы специалисты должны в 2021 году.

Инвестиции в данный проект составляют 318 миллионов рублей.