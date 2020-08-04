РИАМО - 4 авг. На крупном питающем центре Подмосковья – подстанции 220 кВ «Дмитров» – закончен первый этап реконструкции, в его рамках установлено новое коммутационное оборудование, что поможет повысить надежность энергоснабжения Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Новое оборудование не нужно постоянно обслуживать, срок службы у оборудования длительный. Специалисты также поставили новые ограничители перенапряжения, чтобы защитить сеть от грозовых разрядов и перепадов напряжения.
Впоследствии планируется модернизировать оставшиеся две ячейки распределительного устройства. Закончить работы специалисты должны в 2021 году.
Инвестиции в данный проект составляют 318 миллионов рублей.
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