РИАМО - 4 авг. После каждой дорожной аварии в Подмосковье сотрудники областного Минтранса и «Мосавтодора» анализируют организацию движения на участке и в течение недели устраняют все недостатки, которые привели к ДТП, сообщил во вторник заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

По его словам, специальный алгоритм действий в случае дорожно-транспортных происшествий действует в регионе с 2016 года.

«У нас на каждое ДТП параллельно с сотрудником ГИБДД выезжает наш представитель. Наш сотрудник в мобильном приложении отмечает координаты и всю необходимую информацию. Параллельно с ГИБДД мы формируем свою электронную базу. Специалисты готовят схему организации движения и что нужно для предотвращения ДТП. В течение недели мы устраняем все недостатки, которые привели к ДТП», - сказал Королев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что в распоряжении подмосковного Минтранса есть специальная мобильная бригада и группа быстрого реагирования.