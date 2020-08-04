РИАМО - 4 авг. Военнослужащего осудили за нападение на сослуживца в подмосковной войсковой части, говорится в сообщении пресс-службы военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Солнечногорскому гарнизону.

Инцидент произошел 3 апреля в комнате для сушки обмундирования на территории войсковой части 55591. Рядовой предъявил сослуживцу претензии по поводу командования и инициировал с ним словесный конфликт, после чего ударил оппонента кулаком по лицу.

«В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном», - говорится в сообщении.

За нарушение уставных взаимоотношений рядовому назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.