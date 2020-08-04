РИАМО - 4 авг. Ремонт участка Тверской улицы в столице закончили досрочно, движение транспорта на данном участке улично-дорожной сети возобновилось, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершены досрочно. В них в общей сложности приняли участие более 2,2 тысяч специалистов ГБУ «Автомобильные дороги» и свыше 1350 единиц различной техники», - сказал Бирюков.

Он отметил, что общая площадь работ составила порядка 50 тысяч квадратных метров, а для их выполнения потребовалось 8,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. При этом замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки. Она сокращает время работ, но для этого нужно перекрыть движение на всем ремонтируемом участке.

По его словам, последний раз дорожное покрытие на Тверской улице меняли в 2016 года по такому же методу.

Работы по замене покрытия проходили в несколько этапов. Вначале провели фрезерование асфальтобетонного покрытия, затем специалисты приступили к ремонту бордюрного камня. Дальше были установлены смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а после этого рабочие нанесли битумную эмульсию на нижний слой полотна, и только затем уложили асфальт.

«После завершения работ были нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположного направления. Линии рядности и элементы дорожной разметки нанесут спустя десять дней в соответствии с технологией», - заключил заммэра.