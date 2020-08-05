РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Жители подмосковного Красногорска смогут задать вопросы депутату муниципального совета депутатов Илье Шадрикову в среду, сообщил Шадриков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Красногорска, 5 августа 2020 года я как депутат совета депутатов городского округа Красногорск (второй округ) проведу свою рабочую встречу с жителями», - написал Шадриков.

Он отметил, что встреча пройдет с 19:30 до 21:00 в школе №8 по адресу: Красногорск, улица Пионерская, дом №11.

«На встрече будут присутствовать начальник Территориального управления по горокругу Красногорск МосОблЕИРЦ Евгений Борисович Филиппенко», - заключил Шадриков.