РИАМО - 4 авг. В столичном метро появились проездные «Тройка» и «Единый», посвященные военно-техническому форуму «Армия-2020», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новой серией проездных мы хотим привлечь внимание наших пассажиров к лучшим достижениям научного-технического прогресса в области военной техники», - говорится в сообщении.

Тираж «Единых» с дизайном, посвященным форуму «Армия-2020», составляет 400 тысяч штук, а тематические «Тройки» выпущены тиражом в 10 тысяч штук.

Мероприятия научно-деловой программы форума «Армия-2020» планируют провести с 24 по 28 августа на выставочной площадке Минобороны РФ, которая расположена в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Также часть мероприятий состоятся в виде видеоконференций с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах России.