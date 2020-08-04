РИАМО - 4 авг. Спортсмены из Подмосковья стали призерами международных соревнований по воднолыжному спорту Moscow Region Istra, которые проводились на Истринском водохранилище с 31 июля по 2 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Юлия Удовиченко стала победительницей в соревновании по слалому в возрастной категории до 21 года. Дарья Теребихина заняла вторую строчку в аналогичной дисциплине до 17 лет. Также спортсмены состязались в прыжках с трамплина.

«Прошедшие в очередной раз воднолыжные соревнования Moscow Region Istra продемонстрировали прогресс подмосковных воднолыжных спортсменов. В борьбе с соперниками не только из других регионов, но и стран они сумели показать достойный результат и неоднократно взойти на пьедестал», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что Истра становится площадкой для проведения соревнований такого рода уже далеко не первый год. В этом городском округе созданы все условия для проведения международных первенств.