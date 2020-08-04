Ферма «Кузнецово», расположенная в городском округе Клин, – успешный пример модного направления – агротуризма. Туристы приезжают сюда, чтобы почувствовать прелесть сельского труда, отдохнуть на русской природе и пообщаться с животными. Катание на верблюдах, мастер-класс по дойке коз и дегустация домашней кухни – далеко не все, что предлагают фермеры своим гостям.

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Закатали рукава

Землю в живописном уголке Подмосковья под Клином Егор Комочкин и Сергей Ушаков присмотрели еще в 2009 году. Они решили создать ферму не только для себя, но и для туристов, а заодно предложить рабочие места и свежие продукты местным жителям.

«Когда мы впервые сюда приехали, все поля заросли бурьяном, а трава доходила мне до пояса – пришлось закатать рукава и браться за лопаты. Постройки мы тоже сколачивали своими руками, доски сами строгали. Таков уж путь фермера», - рассказывает Сергей.

Постепенно хозяйство разрасталось. Сейчас на территории фермы есть отель с рестораном и сауной, зоны отдыха, окруженные елями и лиственницами, небольшой пруд, хлев и контактный зоопарк.

«Мы хотим, чтобы люди стали ближе к природе, поэтому проповедуем экотуризм. В городе не удастся вдохнуть полной грудью свежий воздух, попить парного молока, а здесь все натуральное», - отмечает фермер.

Сейчас, в разгар лета, каждые выходные отельный комплекс полностью занят: в основном приезжают семьи с детьми, заглядывают и молодые пары, которые хотят попробовать необычных сельский отдых.

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Дойка, покос и катание на верблюде

Ферма просыпается с первыми петухами. Уже в 6 утра сотрудники выводят на пастбище животных, приводят в порядок территорию, готовятся к встрече гостей. Всего здесь работает около 10 человек и каждый занят своим делом.

Попробовать себя в роли фермера может и любой из посетителей «Кузнецова». Одна из услуг для гостей – участие в сельскохозяйственных работах. Для этого должна собраться группа минимум из пяти человек.

«Горожане с удовольствием пробуют себя в покосе сена, сборе яиц и дойке коз. Для них это что-то новое и необычное. Мы им помогаем и с удовольствием делимся своим опытом», - рассказывает Сергей.

И все же любимое занятие гостей – знакомство с четвероногими обитателями фермы, которых можно покормить. На ресепшене для этого найдется сахар, сухари и морковь. Все животные ласковые, легко идут на контакт.

Здесь живут гуси, куры, свиньи, овцы и козы. Гордость хозяйства – конюшня с чистокровными лошадями-тяжеловозами, на которых также можно проехать верхом или запрячь в повозку и прокатиться по окрестностям. Детям же больше всего по душе общение с дружелюбным осликом Ваньком.

Но самыми удивительными и экзотическими питомцами фермы являются верблюды Антон и Татоша, прибывшие в Подмосковье из Средней Азии.

«Содержать их не так сложно, как кажется – в рационе у верблюдов овес и трава, чистят их обычными щетками», - рассказывает Сергей.

Любопытно, что эти животные, привычные жаркому климату, так хорошо адаптируются к русским морозам, ведь от холода их спасает густая шерсть. Когда сезон меняется на более теплый – животных стригут.

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Крафт и домашний хлеб

Фермеры угощают туристов пивом и ягодными настойками собственного производства. Здесь варят 14 крафтовых сортов с использованием итальянского оборудования, а еще делают свое вино и виски, который выдерживают в дубовых бочках. Тем, кто интересуется тонкостями пивоварения, проведут экскурсию с мастер-классом и дегустацией.

В местном ресторане русской и европейской кухни советуют попробовать настойки из клюквы и черноплодной рябины, утиную грудку, приправленную травами, а с собой купить пельмени, вареники домашней лепки, молочку и сало. Средний чек составит около 1200 рублей.

По словам сотрудников, все блюда готовятся из экологически чистых продуктов, произведенных на ферме. Домашний хлеб здесь выпекают на закваске вместо обычных дрожжей.

Для гостей, живущих на ферме, предусмотрено комплексное питание. Впрочем, пообедать можно и на природе, для этого установлены беседки и мангалы.

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Фармхаус и спа на сеновале



Пожить на ферме можно с городским комфортом: в отеле оборудовано 30 номеров, от двухместного стандарта за 5400 рублей в сутки до премиум-люкса на четверых за 9600 рублей. Все они оформлены в стиле фармхаус (farmhouse) с мебелью ручной работы.

В некоторых номерах можно увидеть яркие панно на стенах – это подарки иностранных туристов. «К нам приезжали гости из Китая и Тайваня, также останавливались семьи из Испании и Италии, которые захотели сделать нам памятный подарок», - объясняет Сергей.

Постояльцам предложат и необычные SPA-процедуры с деревенским колоритом. Например, попариться в пивной или пенной бочке и вдохнуть аромат трав на сеновале. Для полного релакса можно сделать массаж и поплавать в бассейне.

А если душа просит экстрима, можно взять на прокат квадроцикл, а зимой – прокатиться на ватрушках с горки, переобуться в лыжи или коньки.