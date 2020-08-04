РИАМО - 4 авг. По факту гибели двух человек в результате пожара в квартире на юге Москвы проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, во вторник в квартире жилого дома по улице Высокой в Москве произошло возгорание.

«После ликвидации пожара в жилище были обнаружены тела пожилой пары 1939 и 1949 годов рождения», - сказала Иванова.

Следователи организовали проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.