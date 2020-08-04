РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Врачи первой городской больницы подмосковного Красногорска спасли 28-летнюю пациентку с инсультом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

У женщины был врожденный порок сердца, а также протезированный аортальный клапан. С таким диагнозом ей было необходимо постоянно принимать препараты, разжижающие кровь.

«В Красногорскую городскую больницу №1 она поступила после потери сознания и чувствительности в правой руке и ноге, а также появления паралича. При сборе анамнеза было выявлено, что препараты пациентка принимала бесконтрольно», - говорится в сообщении.

Женщине выполнили экстренное КТ-исследование головного мозга и выявили острую окклюзию средней мозговой артерии, которая привела к инсульту.

«Пациентке экстренно была проведена тромбоаспирация. Под рентгенологическим контролем через бедренную артерию заведен специальный катетер в среднюю мозговую артерию. При помощи вакуума удален тромб, кровоснабжение мозга восстановлено», - сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Красногорской больницы №1 Андрей Ларин.

Он добавил, что в течение нескольких часов движение и чувствительность в руке и ноге полностью восстановились, женщина была выписана без неврологического дефицита.

Окклюзия возникает при нарушении проходимости или закупорке сосудов тромбом - кровь перестает поступать к клеткам головного мозга, и они погибают.

«При инсульте важна каждая минута. Оказанная вовремя медицинская помощь сократит реабилитационный период и поможет избежать инвалидности», - заключается в сообщении.