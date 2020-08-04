РИАМО - 4 авг. По словам докторов, если процедуру компьютерной томографии проводить часто, то у человека может возникнуть рак, речь идет о поражении органов и нарушении в работе иммунной системы, сообщает Газета.ru.

«Большая разовая доза облучения может привести к лучевому поражению органов, тканей или систем органов», — сказала терапевт-пульмонолог Марина Казаковская.

Она уточнила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции люди начали делать КТ почти каждый день.

Последствия таких процедур становятся заметны только спустя годы.