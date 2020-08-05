РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. Жители подмосковных Люберец смогут обратиться на горячую линию управления Росреестра по Московской области в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В среду состоится горячая телефонная линия управления Росреестра по Московской области, на которой специалисты отдела предоставления государственных услуг в электронном виде ответят на вопросы граждан по следующим темам: порядок предоставления документов на государственную регистрацию договоров участия в долевом строительстве; проблемы, связанные с регистрацией договоров участия в долевом строительстве», - говорится в сообщении.

Горячая телефонная линия состоится в среду с 11:00 до 13:00 часов. Звонки будут принимать по телефону: 8 (499) 148-92-70.