РИАМО – 4 авг. Российская народная артистка Лия Ахеджакова опубликовала на странице в Facebook актера Владимира Еремина пост, в котором обратилась к Сергею Гармашу, недавно ушедшему из театра «Современник», сообщает Газета.ru.

«В своем письме актриса сравнивает обращение Гармаша об уходе из театра с доносом», - говорится в сообщении.

Также она обвинила Гармаша в том, что он пытается «подогреть» ненависть и агрессию театре, уточнив, что время в «Современнике» сейчас непростое.

Помимо этого, актриса высказала мнение, что ушедший из театра артист «объявил войну» режиссеру Виктору Рыжакову. Она назвала его «талантливым» и «интеллигентным».

Также она подчеркнула, что Гармаш ушел из театра, «гордо хлопнув дверью».