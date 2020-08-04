РИАМО - 4 авг. Порядка 500 человек заблудились в лесах на территории Подмосковья с 1 по 31 июля, за месяц с просьбой о помощи по телефону единой службы спасения 112 поступило 366 обращений, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Подмосковные спасатели искали в лесу 499 заблудившихся. Почти все были найдены или нашли дорогу домой самостоятельно. Тем, кому это было необходимо, сразу была оказана первая медицинская помощь. К сожалению, двум мужчинам 84 и 62 лет помочь спасатели не успели», — отмечается в материале.

Безусловный «лидер» по заблудившимся в лесу – Клинское лесничество. Сигнал о помощи с его территории был получен 55 раз. Дорогу домой не могли найти самостоятельно 75 человек.

На территории Наро-Фоминского лесничества заблудились 63 человека, Бородинского - 44 человека, Волоколамского – 37 человек, Звенигородского – 37 человек, Ногинского – 34 человека, в лесничества «Русский лес» — 33 человека, Истринского – 30 человек. Только в Луховицком лесничестве заблудился один человек, в остальных счет потерявшимся шел на десятки.

Первые четыре дня августа уже принесли свои печальные плоды: в подмосковных лесах заблудились 58 человек, а десятилетний мальчик погиб.