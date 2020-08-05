РИАМО - 5 авг. Фестиваль искусств П. И. Чайковского в подмосковном Клину в среду продолжится гала-концертом молодых музыкантов Всероссийского юношеского симфонического оркестра, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Оркестр выступит на водной сцене в парке «Сестрорецкий». Вход на мероприятие бесплатный, но по предварительной регистрации на портале музея-заповедника.

Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского является визитной карточкой Московской области. Все концерты проводятся в формате open-air.

Завершится фестиваль 9 августа большим гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».