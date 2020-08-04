РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 авг. Из-за нарушений размещения нестационарного объекта шиномонтаж в подмосковных Котельниках прекратил свою работу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Во вторник состоялась рабочая встреча сотрудников структурных подразделений администрации города с собственниками земельного участка на 2-м Покровском проезде, дом 3, где разместили без согласования объект дорожного сервиса - шиномонтаж.

«В ходе встречи были озвучены выявленные нарушения размещения нестационарного объекта. В настоящий момент собственником принято решения о приостановлении своей деятельности до приведения документации в соответствие с действующим законодательством», - говорится в сообщении.