РИАМО - 4 авг. На территории населенного пункта Пески Коломенского городского округа заканчивается возведение школы на 500 мест, здание уже готово на 77%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке задействовано более 220 рабочих. Они проводят отделку внутренних помещений, выполняют монтаж электрокоммуникаций и пожарной сигнализации, завершают фасадные работы», – отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Сейчас ведется поставка оборудования и благоустройство территории вокруг школы. Минстрой Подмосковья поставил задачу перед подрядчиком ООО «Стройактив» завершить стройку и ввести объект в эксплуатацию в установленные сроки.

Площадь здания будет составлять примерно 8,5 тысяч квадратных метров. В здании будут оборудованы учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, столовая и пищеблок.

Строительство объекта образования ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».