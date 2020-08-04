РИАМО - 4 авг. На территории населенного пункта Пески Коломенского городского округа заканчивается возведение школы на 500 мест, здание уже готово на 77%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас ведется поставка оборудования и благоустройство территории вокруг школы. Минстрой Подмосковья поставил задачу перед подрядчиком ООО «Стройактив» завершить стройку и ввести объект в эксплуатацию в установленные сроки.
Площадь здания будет составлять примерно 8,5 тысяч квадратных метров. В здании будут оборудованы учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, столовая и пищеблок.
Строительство объекта образования ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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