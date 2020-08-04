РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 авг. Жители Котельников поучаствовали в открытой тренировке, которую провел двукратный чемпион мира по ММА, говорится в сообщении РОО «РосМолСпорт Московской области».

3 августа в горокруге Котельники в Кузьминском лесопарке на стадионе «Здоровье» прошла открытая тренировка от двукратного чемпиона мира по ММА Алана Хадзиева в рамках проекта РОО «РосМолСпорт Московской области» «Парковый спорт».

«Открытая тренировка началась с разминки во время, которой дети и взрослые после непродолжительной пробежки выполнили ряд упражнений своим весом, чтобы размять мышцы перед работой в спаррингах. Опытный спортсмен расставил ребят по двойкам, где они отрабатывали основные виды ударов боксерской техники - хук, джеб, кросс и апперкот», - говорится в сообщении.

Затем внимание было отдано элементам борцовской техники, а в завершающей стадии тренировки каждый желающий смог попробовать свои силы в дружеском спарринге - противостоянии с именитым спортсменом.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук открыл официальную часть спортивного мероприятия вступительным словом, он поприветствовал присутствующих спортсменов, отметил важность развития массового спорта, чем непосредственно и занимается РОО «РосМолСпорт Московской области».

Тренер-инструктор Артем Степанян первым показал свое мастерство в метании топоров, ножей и саперных лопат, после чего с номерами сценического силового экстрима - разрывание колод карт, надувание до разрыва медицинской грелки - выступил директор экстремального силового шоу «Русский характер» Сергей Чуприна.