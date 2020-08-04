РИАМО - 4 авг. Московская область вошла в число субъектов РФ, где активно развивается паллиативная медицинская помощь, за второй квартал этого года такой вид медпомощи в стационарах региона оказали свыше 3 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Вице-премьер России Татьяна Голикова подписала план мероприятий по повышению качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года.

«В последние годы Московская область уделяет пристальное внимание развитию паллиативной помощи. Так в прошлом году у нас заработал детский областной хоспис», - сказал член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков.

Он отметил, что хоспис стал центральным учреждением по оказанию помощи неизлечимо больным детям. В учреждении есть десять коек круглосуточного стационара.

«На сегодняшний день хоспис помогает 383 больным, а также обучает родителей уходу за ребенком», - добавил Аксаков.

В регионе уже ведут работу по согласованию региональной программы «Развитие системы паллиативной медицинской помощи на 2019-2024 годы».

В 2020 году министерство здравоохранения Московской области закупило 156 единиц необходимого оборудования для пациентов, получающих респираторную поддержку.