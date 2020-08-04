РИАМО - 4 авг. Роспотребнадзор в ходе проверки выявил в Москве несанкционированный лагерь с дневным пребыванием детей «Джельсомино», сообщается на сайте столичного управления ведомства.

«Управлением выявлено функционирование несанкционированного лагеря с дневным пребыванием детей АНО «ТЦ «Джельсомино», расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома, и приняты меры по прекращению деятельности объекта», - говорится в сообщении.

В настоящее время помещения городского лагеря опечатаны, материалы в отношении лагеря переданы в суд.

В период летней оздоровительной кампании 2020 года под надзором столичного управления Роспотребнадзора находятся девять детских лагерей. Все они получили заключения о соответствии требованиям санитарных правил и норм.