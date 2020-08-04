РИАМО - 4 авг. Солнечногорский городской суд удовлетворил исковые требования министерства экологии и природопользования Московской области о взыскании ущерба, нанесенного почвам в городском округе Солнечногорск, на сумму более 115 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Иск был подан в отношении гражданина, собственника земельного участка в деревне Соколово. На его землях инспекторы эконадзора выявили факт незаконного размещения грунтов и строительных отходов. Рассчитанная сумма ущерба составила почти 89 миллионов рублей. По решению суда собственнику предстоит ее возместить», – уточняется в материале.

С начала 2020 года это уже четвертое судебное разбирательство по поводу ущерба, нанесенного почвам в на территории Солнечногорска. До этого иски были поданы в отношении собственников земельных участков в деревне Рузино, поселке Черная Грязь, а также в отношении ООО «ВИА-Групп», которое арендует участок вблизи деревни Мошницы.

В итоге общая сумма ущерба превысила 115 миллионов рублей.

Минэкологии региона напоминает, что собственник земель обязан следить за их экологическим состоянием и не допускать нарушений. Иначе он понесет ответственность наряду с непосредственными организаторами свалки.