РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский дал поручение вести строгий контроль за строительством двух домов в Дубровицах, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Дубровицы Подольска ведется строительство жилых домов №№17а и 72а. На строящихся объектах выполнены работы по выносу наружных тепловых сетей, а также сетей водопровода и канализации из пятна застройки силами МУП «Подольская теплосеть» и ООО «СП».

«По дому №17а подрядной организацией выполняются работы по армированию и монтажу опалубки стен первого этажа. По дому №72а генеральным подрядчиком выполнены работы по разработке котлована, устройству бетонной подготовки, армированию и бетонированию фундаментной плиты и стен технического этажа», - говорится в сообщении.

На рабочем совещании по строительству соцобъектов Цаплинский дал поручение вести строгий контроль за сроком и качеством выполняемых работ, а также приступить к работам по благоустройству.