РИАМО - 4 авг. В усадьбе Захарово Одинцовского городского округа Подмосковья 22 августа пройдет ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Фестиваль считается местом встречи национальной традиции и современного искусства.
Фестиваль соберет более 30 мероприятий: музыкальные концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, развлечения и мастер-классы для всей семьи.
Также гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.
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