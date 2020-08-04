РИАМО - 4 авг. Начиная с 9 августа и до середины следующей недели температура воздуха будет немного ниже положенных по норме значений, каждый день будут идти кратковременные дожди, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вслед за прохождением атмосферного фронта придут более прохладные воздушные массы. <…> Начиная с воскресенья, когда по территории региона пройдет холодный атмосферный фронт севера, <…> москвичей и жителей Московского региона ждет более существенное похолодание», - сказал Леус.

По его словам, как минимум до середины следующей недели в столице и Подмосковье температура воздуха будет немного ниже положенных значений. Практический каждый день будут идти небольшие дожди, а по ночам температура будет плюс 8-13 градусов, в дневные часы – плюс 18-23 градуса.

Он отметил, что, по предварительным прогнозам, жителям региона возвращения жарких дней ждать не стоит.

Жаркая погода прогнозируется на этой неделе. 6 августа температура может повыситься до плюс 26-28 градусов в столице, до плюс 24-29 градусов в Подмосковье.