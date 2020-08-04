РИАМО - 4 авг. Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора провели проверку на стройплощадке трех многоэтажных жилых домов на Московской улице в городском округе Зарайск, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Работы ведутся параллельно на двух блоках. В блоке «А» рабочие занимаются внутренней отделкой, устройством внутренних инженерных систем, фасадными и кровельными работами. В блоке «Б» – утепляют фасад здания и обустраивают входные группы», – сказал глава областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Застройщиком и генеральным подрядчиком является компания «Техпромстрой-13».

Планируется, что строительство трех жилых домов завершится во втором квартале следующего года.