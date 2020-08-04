РИАМО - 4 авг. Сотрудники Госавтоинпекции в столице задержали и привлекли к ответственности автомобилиста, который нарушил правила дорожного движения свыше 550 раз, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Полицейские остановили на улице Зеленоградской машину Mercedes, за рулем которой находился 22-летний приезжий из стран ближнего зарубежья. Во время проверки документов молодой человек вел себя нервно, правоохранители заметили наличие явных признаков опьянения. При этом проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.

«В процессе оформления административного материала по статье 12.26 КоАП РФ было установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения. Административные штрафы за данные правонарушения не оплачивал», – уточняется в сообщении.

Из-за неоплаченных штрафов в отношении молодого человека было составлено 189 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Чтобы продолжить проверку по факту инцидента, водителя доставили в отделение МВД России по району Ховрино. Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.