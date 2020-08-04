РИАМО - 4 авг. Подмосковный Волоколамск вошел в число десяти финалистов конкурса на звание беговой столицы России, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

Конкурс проводится организаторами полумарафона «ЗаБег.РФ», частью которого стал забег «Волоколамский рубеж». Действующей беговой столицей РФ является Владивосток. Нового обладателя этого звания определят во вторник.

«То, что Подмосковье является одним из самых сплоченных регионов России, его жители доказали в очередной раз. Первый после снятия режима самоизоляции забег в регионе собрал более 1,5 тысяч участников и стал частью рекорда Гиннеса», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Кроме подмосковного города, на звание беговой столицы страны претендуют Санкт-Петербург, Липецк, Курск, Ростов-на-Дону, Белгород, Самара, Нижний Новгород, Великий Новгород и Кемерово.

Победителя определят по средней дистанции, преодоленной всеми участниками забега, их средней скорости и соотношению бегунов к общему числу населения в городе.

В этом году забег «Волоколамский рубеж» состоялся 2 августа. Мероприятие стало частью всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», который установил мировой рекорд по числу городов, принявших участие в массовом беговом мероприятии. Всего «ЗаБег.РФ» объединил 85 регионов России и более 100 тысяч спортсменов.