РИАМО - 4 авг. В Москве во вторник вечером загруженность дорог достигла семи баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, улице Земляной вал, Оружейном переулке, Ярославском шоссе, Кутузовском проспекте, улице Балчуг и других.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением на Третьем транспортном кольце, западе и юго-востоке Москвы. НА МКАД крупные заторы образовались в районе Реутова, Котельников, Люберец, Красногорска.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до пяти баллов, к 21:00 - до трех баллов.