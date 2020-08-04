РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. На стадионе «Звезда» городского округа Люберцы завершили работы по установке и монтажу электронного спортивного табло ITlINE SPORT FG-2, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Табло размерами 4100 на 2100 на 130 (сантиметров - ред.). В ближайшее время будут произведены электромонтажные работы по его подключению», - говорится в сообщении.

С июля на люберецких стадионах «Искра» и «Звезда» возобновлены групповые занятия для детей разного возраста. В программе: ОФП, СВП, эстафеты, подвижные игры, игровые упражнения на взаимодействие, учебные игры, теоретические занятия.

Для учащихся ФСШ «Звезда» организованы дежурные группы. Подробности можно узнать по телефону: +7 (915) 301-48-00. Адрес стадиона «Звезда»: улица 3-е Почтовое отделение, дом 43.