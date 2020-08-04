РИАМО - 4 авг. В Москве подозреваемому в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту убийства двух лиц, а также незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления или сбыта оружия, боеприпасов или взрывчатки.

«По версии следствия, 10 июня 1995 года в автомобиле ВАЗ, припаркованном вблизи жилого дома по Булатниковскому проезду в городе Москве, были обнаружены тела двух сотрудников вневедомственной охраны милиции с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», – говорится в сообщении.

Второго августа текущего года был задержан подозреваемый в убийстве – мужчина 1971 года рождения. В ходе допроса он рассказал, что после 1995 года был в другой стране, где в 2002-2015 годах отбывал наказание в исправительном учреждении.