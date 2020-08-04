РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 авг. На дорогах подмосковных Котельников продолжается ремонт асфальтового покрытия во дворах, его планируют завершить до 9 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Продолжаются работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий Котельников в рамках муниципального контракта. Работы планируется завершить в течение недели (9 августа - ред.)», - говорится в сообщении.

Администрация продолжает уделять внимание качеству тротуаров и внутридворовых проездов. Управление благоустройства регулярно мониторит состояние покрытия, в том числе с помощью информации, поступающей от жителей. Текущий ремонт будет проводиться силами «Спецтранса».