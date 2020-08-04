РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 4 августа.
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|Давление
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|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|+25˚C … +27˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|753 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 4 августа.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
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