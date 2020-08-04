РИАМО - 4 авг. Два человека стали жертвами пожара в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы, возгорание потушено, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел в доме №16 по Высокой улице.

«Возгорание происходило в одной из квартир на первом этаже. Горели личные вещи и мебель на площади 25 квадратных метров. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погибло два человека», - сказал собеседник агентства.

К настоящему моменту все работы на месте пожара завершены.