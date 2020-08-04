РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в международном литературно-музыкальном конкурсе «Живой Есенин», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жители городского округа Люберцы могут принять участие в международном литературно-музыкальном интернет-конкурсе «Живой Есенин», организатором которого выступает Московский государственный музей С.А. Есенина. Имена победителей станут известны 3 октября, в день рождения поэта», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно записать небольшой видеоролик с чтением любимого стихотворения поэта или исполнением песни на его стихи и отправить его на почту конкурса konkurs@esenin-museum.ru вместе с заполненной анкетой участника конкурса. Либо можно выложить ролик в Instagram с хештегом #Живой_Есенин до 1 сентября. Возрастных ограничений для участников нет.

Победители получат дипломы, подарки от музея и путевку в авторский отель «Есенин», расположенный на Черноморском побережье Краснодарского края в поселке Лермонтово. Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку участника можно на сайте музея по ссылке.