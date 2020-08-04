РИАМО - 4 авг. Следственные действия проводят на месте падения мотодельтаплана в Подмосковье, где погибли двое мужчин, передает корреспондент РИАМО.

Днем во вторник в Можайском городском округе Подмосковья произошла жесткая посадка мотодельтаплана, в результате которой двое мужчин погибли.

На место приехали восемь единиц техники, 24 человека, из них от МЧС: семь человек и две единицы техники.

Сотрудники Следственного комитета и полиции осматривают место происшествия, тела погибших. На место ЧП приехали родственники погибших.

Дельтаплан лежит в 10 метрах от Минского шоссе. Движение транспорта около места падения немного затруднено.

Видео с места происшествия>>