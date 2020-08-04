РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Жители подмосковного Красногорска могут узнать о погибших в годы Великой Отечественной войны тружениках завода имени Ленина, говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы.

«Красногорский филиал Музея Победы разместит новую онлайн-экскурсию на своей странице в соцсети Facebook. В видеосюжете расскажут о трагических событиях 5 августа 1941 года», - говорится в сообщении.

Заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко пояснила, что промышленные предприятия города уже в начале войны полностью перестроились на производство продукции для фронта. Завод имени Ленина увеличил выпуск прицельных устройств для танков, артиллерии, стрелкового оружия.

Рискуя жизнью, рабочие, чтобы не прерывать производственный процесс, не покидали предприятий даже во время воздушных налетов врага. От бомб они укрывались в противовоздушных щелях, вырытых по соседству с цехами.

«5 августа 1941 года на заводе имени Ленина от разрыва бомбы, угодившей прямо в укрытие, во время ночного налета трагически погибли 27 рабочих, в том числе шесть подростков - учеников ремесленного училища. Это был настоящий подвиг на трудовом фронте. Их похоронили, как настоящих героев, на Красной горке», - отметила Иващенко.

В память о заводчанах в 1960-е годы учащиеся школы №7 посадили березовую аллею Памяти. На месте братской могилы установили памятник Воину-освободителю. Зрители также узнают, какие еще памятники входят в Мемориальный комплекс на Красной горке. Начало видеосюжета: 5 августа 13:00.