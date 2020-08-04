РИАМО - 4 авг. В подмосковном Королеве достроили пристройку к муниципальной гимназии №9, расположенной в Кооперативном проезде, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый учебный корпус сможет принять 400 учащихся. Он оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В трехэтажном здании оборудованы современные учебные классы, административные, технические и вспомогательные помещения.

Строительство школьного корпуса проводилось в рамках нацпроекта «Образование» и финансировалось из бюджетных средств.