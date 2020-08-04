РИАМО – 4 авг. Чемпионка Европы Алена Косторная перешла от Этери Тутберидзе к многократному олимпийскому чемпиону и тренеру национальной сборной России Евгению Плющенко, фигуристка выложила первое фото после присоединения к новой группе, сообщает Газета.ru.

«В Instagram появилась фотография, на которой Косторная находится рядом с другой воспитанницей академии Плющенко Ольгой Сабадой», - говорится в сообщении.

31 июля появилась информация, что 16-летняя спортсменка уходит от заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе. Сама спортсменка свой переход комментировать отказалась.

Ранее Косторная стала самой молодой участницей рейтинга журнала Forbes среди спортсменов. Она вошла в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Она является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при, серебряным призером и двукратным бронзовым призером чемпионата России.