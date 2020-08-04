РИАМО - 4 авг. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что известный актер Михаил Ефремов обязан признать вину в совершении смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве и понести наказание, сообщает Газета.ru.

«Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг – признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание», – написал Жириновский в своем Twitter.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре столицы 8 июня. В ДТП пострадал водитель-курьер Сергей Захаров. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами, но спасти мужчину не удалось.

Ефремова поместили под домашний арест. В крови актера были обнаружены алкоголь и следы наркотических средств. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.