РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Застройщик двух муниципальных домов в поселке Дубровицы Подольска, предназначенных для переселения жителей 13 аварийных домов, планирует войти в график к началу сентября, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

«В текущем году в округе строятся два муниципальных дома в поселке Дубровицы, в которые будут переселены жители 13 аварийных домов. На сегодняшний момент ведется строительство, а к концу года планируется ввести данные объекты в эксплуатацию. Темпы несколько были приостановлены из-за пандемии, но к концу августа - началу сентября планируется войти в график», - сказал Гапонов.

Он отметил, что жители смогут получить свои квартиры уже к началу 2021 года после оформления необходимых документов. Общая стоимость строительства составляет около 480 миллионов рублей. Помимо этого, в Подольске проектируются два садика, строительство которых планируется начать в 2021 году.

«Также проводится строительство напорного канализационного коллектора, который переведет канализационные стоки микрорайона Климовск на подольские очистные. Стоимость составляет порядка 430 миллионов рублей. Работы ведутся полным ходом. В ближайшее время мы будем готовы к получению заключения на соответствие. Помимо этого, проводится реконструкция очистных сооружений в рамках национального проекта «Оздоровление бассейна реки Волги». Стоимость работ около 1 миллиарда рублей», - заключил он.