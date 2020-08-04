РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Около 50 байкеров из Балашихи выехали на XXV Международное байк-шоу «Крах Вавилона» в Крым, оно пройдет у горы Гасфорта под Балаклавой 8 и 9 августа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В этом году мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во вторник участникам пробега вручили билеты на фестиваль на площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха».

«В 2020 году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в удаленном формате. Байк-шоу — это одно из первых массовых событий после ослабления ограничений», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Всего на мероприятие отправились около 50 байкеров из Балашихи. Возглавили пробег участники отделения мотоклуба «Ночные волки» в Железнодорожном, к ним присоединились товарищи из Долгопрудного и Павловского Посада.

По словам президента «Ночных волков» микрорайона Железнодорожный Михаила Медведева, такого масштабного события они с нетерпением ждут каждый год.

«Это непередаваемые эмоции! Путь предстоит длинный, поэтому транспорт мы тщательно подготовили», — подчеркнул Медведев.

Перед стартом волонтеры почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания у Вечного огня на площади Славы. Участники мотоклуба активно поддерживают инициативы городской Общественной палаты. В период пандемии они развозили продуктовые наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева и средства защиты нуждающимся жителями, неоднократно участвовали в акции «Спасибо врачам».