РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Детскую поликлинику на Ленинградской улице Подольска, которую построили и долго не могли ввести в эксплуатацию, откроют в ближайшие месяцы после оснащения медоборудованием, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

«В округе в настоящее время находятся две поликлиники, которые уже построены, но не введены в эксплуатацию в полном объеме. Это поликлиники на улицах Ульяновых и Ленинградская. Отмечу, что поликлиника на Ленинградской улице в течение месяца была достроена по строительной части, и на сегодняшний момент прорабатывается вопрос об оснащении ее необходимым оборудованием», - сказал Гапонов.

В ближайшие месяцы планируется открыть детскую поликлинику, после чего будет открыта и взрослая. В поликлинике на улице Ульяновых ведется перепроектирование помещений. В ближайшие месяцы данный объект будет также введен в эксплуатацию.