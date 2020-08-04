РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Полиция Балашихи в ходе акции «Защитим пожилых людей от мошенников!» предупредила пенсионеров об участившихся случаях хищения денег с банковских карт в округе и других видах мошенничества, а также разъяснила механизм действий в случае, если преступление совершено, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Профилактическое мероприятие провели на улицах городского округа сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» при поддержке Общественного совета. Цель акции — предупреждение последствий мошенничества в отношении пожилых людей.

«Стражи порядка рассказали горожанам об основных видах мошенничества с использованием сотовой связи в сети Интернет, о том, как осуществляются кражи с банковских карт, как не попасться на уловки злоумышленников. Также разъяснили механизм действий в случае, если преступление совершено», - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали жителей городского округа быть более бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-коды, не производить по просьбе мошенников различные операции в банкоматах, онлайн-банках. В случае приобретения товаров через интернет необходимо внимательно изучить сайт и отзывы о его работе.

Участникам акции полицейские вручали памятки с напоминанием о том, как защитить себя и свое имущество.