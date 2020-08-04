РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Рабочие приступили к монтажу перекрытий третьего и четвертого этажей будущей школы на Бородинском бульваре Подольска, сдать объект в эксплуатацию планируется к марту 2021 года, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

В микрорайоне Кутузово Подольска в настоящее время возводится новая школа на Бородинском бульваре, дом 9. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест, ее планируют построить к марту 2021 года.

«На сегодняшний день на данном строительном объекте рабочими монтируется перекрытие третьего и четвертого этажей, в которых к концу года будут завершаться отделочные работы. К 1 октября текущего года мы планируем выйти на завершение и создание теплового контура с последующей отделкой и сдачей в эксплуатацию к марту 2021 года», - сказал Гапонов.

Он отметил, что к марту 2021 года планируется ввести в эксплуатацию и две строящиеся школы в микрорайоне Кузнечики – на Армейском и Флотском проездах. Помимо этого, к концу текущего года будет завершено строительство пристройки к школе №13.

«На Армейском и Флотском проездах темпы строительства школ несколько медленнее запланированного. На сегодняшний день отставание от графика составляет около 1 месяца. Тем не менее, к концу сентября темпы строительства планируется выровнять, а к концу года - выйти на завершение и создание теплового контура с последующей сдачей в эксплуатацию», - пояснил он.

Всего на строительство школ в округе было выделено 3,5 миллиарда рублей. Социальные объекты возводятся на площади 2,5 гектара. На пристройку к школе №13 было выделено 488 миллионов рублей.