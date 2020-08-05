РИАМО - 5 авг. В последние годы в России благотворительность стала расцветать поистине пышным цветом — предприниматели и меценаты сейчас действительно готовы уделить частицу своего внимания всем слоям населения; у каждого из фондов помощи есть свои цели и задачи, а у самых лучших из них даже сформирована целая философия насчет собственной деятельности, за которой стоит подлинное жизненное кредо их создателей.

Всестороннюю помощь нуждающимся и малоимущим людям оказывает благотворительный фонд «Лица жизни». Двери организации всегда остаются открытыми как перед каждым страждущим, так и перед всеми, кто ощущает в себе потребность помогать ближним.

В этих стенах всегда в неизменно дружественной обстановке проходит раздача продуктов питания и еды. Каждый ребенок и каждый старик, который получает здесь пищу, одаривается не просто условной тарелкой супа — вместе с этим он получает немного любви, внимания и заботы.

У благотворительного фонда Владимира Потанина задачи также весьма благородные — реализация масштабных программ в сфере образования, культуры и развития филантропии. Все активисты из мира творчества здесь участвуют самым активным образом, помогая юным талантам заявить о себе не только на всю страну, но и за ее пределами.

За 20 лет работы фонда более 30 тысяч парней и девушек получили свои гранты и стипендии. За этот же срок музейные сообщества смогли обзавестись поистине драгоценными экспонатами, представляющими особый культурный вес. Благодаря фонду была налажена тесная взаимосвязь с зарубежными коллегами из околотворческих НКО. Формируя в обществе саму потребность в искусстве, фонд дарит возможность своим грантополучателям продвигать в жизнь даже самые смелые идеи и задумки.

Еще один крайне любопытный фонд, уверенно стоящий на пересечении психологии и саморазвития, это MyWay. Зачастую оказывающиеся «за бортом» социального внимания взрослые люди могут здесь почувствовать открывающееся «второе дыхание».

Работая индивидуально и в группах, мужчины и женщины учатся заново презентовать себя перед этим миром. Тренеры и психологи самым внимательным образом следят за прогрессом своих подопечных и всегда готовы прийти на помощь.

В MyWay немалая роль отведена и помощи материальной. В рамках спецпроекта «Мне не все равно» оказывается точечная помощь каждому человеку и каждой семье, что ощущает нужду в руке помощи. А бесплатная юридическая помощь, оказываемая при малейшей необходимости, дополняет и без того всеобъемлющую поддержку фонда. Важно отметить, что в данной организации борются с самими внутренними убеждениями и установками человека на «все плохое», доказывая ему обратное.