РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Около 8 миллионов рублей выделили на проведение аварийно-восстановительного ремонта в гнойном хирургическом отделении больницы №2 Подольска, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» совместно с замглавы администрации округа Александром Скобенниковым с рабочим визитом посетили Подольскую городскую больницу №2. В ходе встречи участники обсудили вопросы аварийно-восстановительного ремонта в здании стационара, планы капитального ремонта и многое другое.

«Вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в больнице возник после неоднократных обращений пациентов на интернет-портале «Добродел». В самое ближайшее время здесь планируется начать работы по ремонту кровли, проведению аварийно-восстановительных работ водопровода и канализационной системы, а также четырех палат, процедурного кабинета и санитарных помещений в гнойном хирургическом отделении», - сказал Максимович.

По его словам, в текущем году на аварийно-восстановительный ремонт в гнойном хирургическом отделении уже выделено 7,8 миллиона рублей. Он отметил, что на капитальный ремонт стационара в бюджет министерства здравоохранения Московской области 2021 года планируется заложить еще 124 миллиона рублей.