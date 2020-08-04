РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 авг. Со вторника музейно-выставочный комплекс поселка Малаховка подмосковных Люберец открывает свои двери для посетителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции просим гостей соблюдать следующие правила: посещение музея осуществляется только по предварительной записи по телефонам: +7(495)501-42-44, +7(903)688-05-00. В музее истории и культуры поселка Малаховка есть небольшие залы, безопасная вместимость которых ограничена всего несколькими посетителями. В связи с этим количество человек, имеющих право одновременно находится в музее, не должно превышать 12», – говорится в сообщении.

Проведение групповых экскурсий по музею возможно только с количеством посетителей не более пяти человек, экскурсий по поселку – не более 12 человек.

«Когда вы находитесь на территории музея, просим вас использовать маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра с другими посетителями, кроме ваших родных и близких, которые пришли вместе с вами. Чтобы вам было легче определить безопасное расстояние, мы нанесли специальную разметку», – отмечается в материале.

После контакта с поверхностями можно воспользоваться антисептиком, который находится при входе в экспозиционные залы музея.

«Если вы плохо себя чувствуете, пожалуйста, отложите визит в музей, останьтесь дома. Когда вы выздоровеете, мы будем рады видеть вас в музее», – добавляется в сообщении.

Справки можно получить по почте: malmus@mail.ru, телефоны: +7(495)501-42-44, +7(909)688-05-00, +7(977)258-58-97. Адрес музея: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №40, строение 2.