РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Жителям микрорайона Заря Балашихи сделают перерасчет по коммунальным платежам за июль в августе, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов вместе с начальником управления ЖКХ администрации Балашихи Юлией Смирновой и представителями МосОблЕИРЦ обсудили порядок начислений со старшими по домам микрорайона Заря. Руководитель регионального направления ООО «МосОблЕИРЦ» Сергей Агеев рассказал, что в июле жителям были доставлены первые единые платежные документы. Ранее начисления для абонентов производил другой расчетный центр.

«В микрорайоне Заря 95 домов, оплата за ЖКУ составляет порядка 98%, и жители справедливо требуют не только качественного оказания услуг со стороны управляющей компании, но и выверенных начислений – не по нормативу, а по счетчикам», - сказал Ефимов.

Он добавил, что для удобства ветеранов два раза в неделю в помещении управляющей компании будут принимать специалисты МосОблЕИРЦ для разъяснения жителям порядка начислений.

По словам Агеева, в связи с тем, что предыдущий платежный агент не в полном объеме передал в расчетный центр необходимую информацию, при начислении платы за июль по отдельным лицевым счетам могла быть учтена некорректная информация по площади нежилых помещений.

«В настоящий момент специалисты ЕИРЦ и управляющей компании проводят адресную выверку данных по площади помещений, данных приборов учета и оплат прошлых периодов. По результатам выверки, будет произведен перерасчет платы за ЖКУ», - подчеркнул Агеев.

Смирнова сообщила, что в настоящий момент управляющей компанией принято решение о продлении срока действия электросчетчиков до 31 декабря текущего года. МУП «Теплосеть» также посмотрит на тариф за тепло, и в первом квартале 2021 года будет произведен перерасчет платы по услуге «Отопление» на основании показаний общедомовых приборов учета.

Ефимов поблагодарил жителей Зари и представителей ЖКХ за открытый разговор.

Оплатить квитанции за ЖКУ можно в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ, а также в кассах и терминалах Сбербанка, «Московского кредитного банка», банка «Возрождение» и в отделениях «Почты России». При оплате в коммерческих банках обязательно указывать новый номер лицевого счета.

Срок передачи показания ИПУ - с 15 по 25 число каждого месяца. Передать показания можно через личный кабинет клиента, в клиентских офисах или по телефону контактного центра МосОблЕИРЦ 8 (496) 245-15-99 ежедневно с 8:00 до 22:00.