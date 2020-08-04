РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. В подмосковных Котельниках более 1 тысячи человек в год принимают участие в бесплатных мастер-классах Цетра молодежного инновационного творчества «Призма», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Более 1 тысячи участников в год принимают бесплатное участие в мастер-классах ЦМИТ «Призма». ЦМИТ «Призма» - центр, в котором проводятся занятия для всех возрастов как общеразвивающей, так и инженерно-научной направленности», - говорится в сообщении.

В ЦМИТ дети знакомятся с 3D-моделированием, программированием, а также начинают паять с 7 лет. Робототехнику с элементами программирования начинают проводить еще раньше - с 5-6 лет. В ЦМИТ «Призма» также используются инновационные разработки в таких занятиях, как подготовка к школе.

Помимо курсов, рассчитанных на несколько месяцев, в «Призме» часто проводят интерактивные выставки, экспозиции, бесплатные инженерные мастер-классы и экскурсии для школьников.