РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 4 авг. Остановки на территории подмосковного Щелкова приведут в порядок, такую установку дорожным службам поставил глава округа Андрей Булгаков, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Булгаков отметил, что даже на центральных улицах города можно увидеть транспортные павильоны в плохом состоянии. Часть из них в муниципальном ведении, другие – на балансе организации «Мосавтодор», – говорится в сообщении.

Среди претензий – граффити, разбитые стекла, несанкционированная реклама, заросли травы на прилегающей территории. На муниципальных объектах все эти недостатки ответственным службам поручено устранить в ближайшее время. Также дано указание выстроить четкое взаимодействие по решению проблем с региональным ведомством.